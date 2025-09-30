پخش زنده
کتاب دکتر شیخ احوال و آثار محمدعلی شیخ، فرزند فقید مرحوم آیتالله محمدتقی شوشتری از سوی مؤسسه کتابشناسی شیعه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزند علامه محمدتقی شوشتری علاوه بر ۶۰ سال خدمات ماندگار، تعلیم، تدریس و مسئولیت در دانشگاه و سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، چند اثر علمی نیز از خود به یادگار گذاشت.
کتاب حاضر در هشت فصل تدوین شده است که شامل: «احوال و تحصیلات»، «در وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش»، «در وزارت علوم، فرهنگ و آموزش عالی»، «نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مسئولیتها»، «آثار ماندگار دکتر شیخ و خانوادهاش در شوشتر»، «مکارم اخلاقی و ویژگیهای علمی»، «مقالاتی در احوال، افکار و آثار دکتر شیخ» هستند.
این اثر علاوه بر شرح احوال و آثار محمدعلی شیخ، اطلاعاتی مستند درباره تاریخچه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، وزارت علوم، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی ایران، انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، کتابخانه ملی ایران و بهویژه تاریخ و فرهنگ دارالمؤمنین «شوشتر» دارد.
این اثر همچنین مشتمل بر شمهای از احوال علامه محمدتقی شوشتری است.