یک شرکت دانشبنیان ایرانی موفق به تولید گچ پزشکی نوین بر پایه فناوری نانو شده است؛ محصولی ضدآب، ضدحساسیت و شفاف که امکان مشاهده پوست را فراهم میکند و با قیمتی بسیار پایینتر از نمونههای خارجی عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پریسا گنجینه، مدیرعامل این شرکت فناور مستقر در پارک فناوری پردیس از تولید گچهای نوین پزشکی خبر داد و گفت: این گچها برخلاف گچهای قدیمی، ضدآب، ضدحساسیت و ضدخارش هستند و بیمار در طول مدت استفاده میتواند پوست خود را مشاهده کند.
وی افزود: در صورت بروز مشکل، امکان گزارش به پزشک وجود دارد و حتی بیمار میتواند همزمان با استفاده از گچ، فیزیوتراپی را انجام دهد. فناوری نانو بهکار رفته در این محصول باعث بهبود استحکام و ارتقای خواص آن شده است.
مدیرعامل این شرکت فناور خاطر نشان کرد: ما نخستین و تنها تولیدکننده این نوع گچ نانویی در ایران هستیم و بومیسازی این فناوری به ما اجازه داده است محصول را با قیمتی رقابتی به بازار عرضه کنیم. ما توانستیم قیمت محصول را به حدود یکدهم نمونههای آمریکایی کاهش دهیم.
وی با اشاره به مزیتهای دیگر این محصول بیان کرد: بیمار میتواند پوست خود را ببیند، آن را بخاراند و محدودیتهای گچهای قدیمی را تجربه نکند.
گنجینه در ادامه گفت: با توجه به دانش فنی موجود در تیم ما که متشکل از متخصصان نانو و شیمی است، توانستیم به فناوری لازم برای تولید گچ نانویی دست پیدا کنیم. با این حال، در حال حاضر محصول هنوز وارد بازار نشده و در مرحله اخذ مجوز قرار دارد.
وی تأکید کرد: محدودیت اصلی ما در حال حاضر، دریافت مجوزهای لازم برای ورود به بازار است و امیدواریم با حمایتهای لازم این مانع برطرف شود.