شهردار هرمز گفت: ساخت، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر هرمز با هدف ارتقای کیفیت سطوح معابر و بهبود رفت و آمد شهری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، علی گلزاری افزود: این طرح ، روکش آسفالت محور دور میدان شهدا و لکه‌گیری معابر اصلی شهر است.

شهردار هرمز افزود: حجم عملیات اجرایی در این پروژه حدود ۴ مترمربع است که به صورت مکانیزه و با استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های راهسازی صورت می گیرد.

گلزاری گفت: اعتبار تخصیص‌یافته برای اجرای این طرح ۴ میلیارد تومان است که از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی شهرداری تأمین شده است.

وی افزود: اجرای این طرح نقش بسزایی در روان‌سازی ترافیک، افزایش ایمنی ترفت وآمد و ارتقای چهره شهری دارد و به زودی به بهره‌برداری برسد.