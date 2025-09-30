برنامه «تهران ۲۰»

اقدامات و فعالیت‌های شورای حل اختلاف در کشور و وضعیت برق پایتخت در نیمه دوم سال موضوع گفت‌و‌گو امشب برنامه «تهران ۲۰» است، که از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

برنامه امشب «تهران ۲۰» میزبان حجت‌الاسلام هادی‌صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور است تا اقدامات و فعالیت‌های شورای حل اختلاف در کشور را تشریح کند.

همچنین در بخش تلفنی برنامه نیز مسعود عزیزی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در خصوص وضعیت برق پایتخت در نیمه دوم سال جاری گفت‌و‌گو خواهد کرد.