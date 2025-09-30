پخش زنده
امروز: -
دیدار گالاتاسرای - لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا از شبکه سه سیما و فعالیتهای شورای حل اختلاف و بررسی وضعیت برق پایتخت در برنامه «تهران ۲۰» روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نماینده ترکیه گالاتاسرای و لیورپول انگلیس امشب در لیگ قهرمانان با هم دیدار میکنند که این بازی از شبکه سه سیما پخش میشود.
امشب چند بازی از لیگ قهرمانان انجام میشود که شبکه سه بازی گالاتاسرای و لیورپول را برای پخش انتخاب کرده است.
مسابقه به صورت زنده در برنامه «گزارش ورزشی» پخش میشود.
بازی ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه ترک تلکام آرنا شهر استانبول ترکیه با گزارش محمد سیانکی برگزار میشود.
علاقمندان به مسابقات فوتبال میتوانند این بازی را ازشبکه سه تماشا کنند.
برنامه «تهران ۲۰»
اقدامات و فعالیتهای شورای حل اختلاف در کشور و وضعیت برق پایتخت در نیمه دوم سال موضوع گفتوگو امشب برنامه «تهران ۲۰» است، که از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان میشود.
برنامه امشب «تهران ۲۰» میزبان حجتالاسلام هادیصادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور است تا اقدامات و فعالیتهای شورای حل اختلاف در کشور را تشریح کند.
همچنین در بخش تلفنی برنامه نیز مسعود عزیزی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در خصوص وضعیت برق پایتخت در نیمه دوم سال جاری گفتوگو خواهد کرد.