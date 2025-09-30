پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش با صدور پیامی درگذشت دانشآموز و معلم همدانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بخشی از پیام «علیرضا کاظمی» آمده است: در آغازین روزهای سال تحصیلی، خبر تلخ و اندوهناک درگذشت دانشآموز عزیز، «حسین غلامی» و معلم فداکار و ایثارگرش زنده یاد «مهدی رستگاری مقدم» در پی حادثه دلخراشی در همدان، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب و جامعه فرهنگی کشور شد.
این حادثه، بار دیگر ترجمان واقعی ایثار، فداکاری و عشق بیپایان معلم به شاگردش شد تا همگان بدانند که معلمان دلسوز ما، برای حفظ جان. امنیت دانش آموزان خود، با احساس مسؤولیت و پدرانه، جان در طبق اخلاص مینهند و با ایثار و فداکاری خویش، عالیترین جلوههای رسالت خویش را به تصویر میکشند.
بی شک یاد و نام این معلم الگو و دانشآموز عزیزش، در جریده روزگار ثبت و در اذهان خانواده بزرگ آموزش و پرورش ماندگار خواهد شد.