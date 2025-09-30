دبیرخانه جشنواره امامت و مهدویت از برگزاری دومین همایش ملی امامت پژوهی در دنیای مردن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناوری پردیس خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس اعلام کرد: تا پایان آذر پذیرای آثار دانشگاهیان، دانش آموزان و عموم پژوهشگران در دو قالب مقاله کوتاه و کامل است.

علاقمندان می‌توانند تا پایان آذر پس از ثبت نام در تارنمای جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس emamat.iau.ir آثار خود را در گروه جشنواره علمی - پژوهشی بارگزاری نمایند.