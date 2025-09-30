مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» با همکاری مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دفتر امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ در پردیس سینمایی ۹ دی شهر هشتگرد برگزار شد.

معرفی برگزیدگان سومین جشنواره ملی سرود آوای آدینه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جشنواره با محور‌های «نماز جمعه و آثار آن»، «ایران همدل»، «محور مقاومت» و «سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی» برگزار و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در سومین دوره جشنواره، ۵۲۹ گروه سرود از ۲۸ استان کشور ثبت‌نام کردند که پس از داوری اولیه، ۳۵ گروه از ۱۱ استان به مرحله حضوری راه یافتند.

از برگزیدگان این جشنواره با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در استان البرز، فلاحتکار رئیس سازمان دانش‌آموزی کشور، فرماندار، شهردار و مسئولان اجرایی ساوجبلاغ قدردانی شد.

بخش سرود فارسی دختران:

رتبه اول: گروه سراج از شهر مشهد

رتبه دوم: گروه آوای مهر طا‌ها از استان اصفهان

رتبه سوم: گروه آوای هنر از شهر مشهد

شایسته تقدیر: گروه نسیم صبا از شهر لردگان (چهارمحال و بختیاری)

بخش سرود فارسی پسران:

رتبه اول: گروه آوای رضوان از استان گلستان

رتبه دوم: گروه آفاق از استان گلستان

رتبه سوم: گروه طنین نو از استان خراسان رضوی

شایسته تقدیر: گروه موعود از استان خراسان رضوی

بخش آکاپلا:

رتبه اول: گروه دختران آداک از استان گلستان

رتبه دوم: گروه مصباح‌الهدی از شهر لارستان

شایسته تقدیر: گروه‌های نسل مهر از استان کرمان، صهبا از شهر تهران و طنین از شهر مشهد

بخش سرود محلی دختران و پسران:

گروه تصاویر ماندگار (دختران) از استان خراسان رضوی

گروه کوش (پسران) از استان هرمزگان

گروه نوای مهر (دختران) از استان چهارمحال و بختیاری

گروه نسیم صبا (پسران) از استان چهارمحال و بختیاری

گروه نغمه‌های افلاکی (پسران) از استان لرستان

بخش تولیدات استودیویی:

گروه نغمه‌های افلاکی از استان لرستان

گروه آوای مهر طا‌ها از استان اصفهان

گروه ریحانه از شهر تهران

گروه صبا از اشهر مشهد

بخش تک‌خوانان برتر:

حسین اسدالله‌پور (گروه آفاق ـ از استان گلستان)

محمدامین امامی (گروه نغمه‌های افلاکی ـ از استان لرستان)

امیرمحمد سعیدی (گروه نسیم صبا ـ از استان چهارمحال و بختیاری)

محمد تیموری (گروه نورالشهدا ـ از استان مرکزی)

ارسلان امینی (گروه طنین نو ـ از استان خراسان رضوی)

بخش آرای مردمی:

رتبه اول: گروه ثامن الحجج (ع) از استان خراسان رضوی

رتبه دوم: گروه کریم اهل‌بیت (ع) از استان فارس

رتبه سوم: گروه دختران حاج قاسم از استان فارس

رتبه چهارم: گروه جوانان عاشورایی از استان بوشهر

رتبه پنجم: گروه طا‌ها از استان خراسان شمالی