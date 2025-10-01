به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده بنیاد جهانی توسعه ذهن (UCMAS IRAN) در استان اصفهان در آیین تجلیل از ششمین دوره دانش آموختگان یو سی مس در استان اصفهان از اعزام دانش‌آموزان برتر به مسابقات جهانی UCMAS در گرجستان خبر داد و گفت: این رقابت‌ها آذرماه سال جاری با حضور دانش‌آموزان سراسر جهان برگزار خواهد شد و ۱۹ نفر از دانش‌آموزان استان اصفهان به این مرحله راه یافته‌اند

زهرا رضایی برزانی با اشاره به سابقه دو دهه‌ای تأسیس بنیاد جهانی توسعه ذهن در ایران گفت: سالانه هزاران نفر از دانش‌آموزان کشور با کسب این مهارت، از دانایی محور به مهارت توانایی دست می‌یابند.

وی با بیان اینکه ایران حدود ۱۵ سال است که به مسابقات جهانی UCMAS راه پیدا کرده، افزود: توانایی دانش‌آموزان هر ساله در سه سطح استانی، کشوری و جهانی رقابت می‌شود که امسال، علاوه بر ۱۹ دانش‌آموز راه یافته به مسابقات جهانی، ۴۹ نفر نیز در مسابقات کشوری Ucmasiran از استان اصفهان شرکت کردند.

نماینده بنیاد جهانی توسعه ذهن در استان اعلام کرد: مسابقات جهانی در قالب دو بخش تکنیک‌های ucmas و مسابقه ورد کاپ (World Cup) برگزار می‌شود که در بخش ورد کاپ، سه نفر از ایران راه یافته‌اند که دو نفر از اصفهان و یک نفر از مازندران هستند.

زهرا رضایی برزانی افزود: دانش‌آموزان در مراکز یو سی مس هر سه سال یک بار دانش آموخته می‌شوند و مراسم اخیر، ششمین دوره جشن دانش آموختگی دانش‌آموزان یو سی مس در استان بوده است.