به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «عباس قیصوری» رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: این استان با ۲.۴ تخت بیمارستانی به ازای هر یکهزار نفر جمعیت بالاتر از میانگین «۱.۹ تخت» و در جایگاه نخست کشور قرار دارد، با این حال رضایتمندی و ارائه خدمات مطلوب به مردم همچنان نیازمند بازنگری و اصلاح نظام سلامت است.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی نظام درمان، پراکندگی خدمات و نبود انسجام در بیمارستانها است، برخی بیمارستانها تنها در یک رشته تخصصی فعالیت دارند و بیماران برای دریافت خدمات دیگر رشتهها ناچار به مراجعه به مراکز متعدد میشوند.
قیصوری تاکید کرد: ایجاد بیمارستان جامع در مرکز استان میتواند دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوقتخصصی را تسهیل کرده و بسیاری از مشکلات کنونی را کاهش دهد.
وی به چالش کمبود متخصص در استان اشاره کرد و اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی نظام سلامت در ایلام، جذب و نگهداشت پزشکان متخصص است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام مطرح کرد: پرداخت به موقع مطالبات، تأمین مسکن و ایجاد شرایط پایدار برای پزشکان بومی از جمله اقدامهایی است که در دستور کار دانشگاه قرار دارد، اما حل کامل این مشکل نیازمند همکاری همه دستگاهها و همراهی مردم است.
قیصوری درباره وضعیت بیمارستان رازی ایلام گفت: این بیمارستان به عنوان بزرگترین مرکز درمانی استان، نقش محوری در خدمات سلامت دارد، اما برای تبدیل شدن به یک مجموعه مجهز و جامع دستکم به یکهزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.
وی مطرح کرد: روند بهبود زیرساختهای این بیمارستان آغاز شده و تلاش میشود به یکی از مراکز شاخص درمانی غرب کشور تبدیل شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما مبنی بر، تکمیل فرآیند درمان در استان گفت: در بخشهایی همچون نبود دستگاه پرتو درمانی، کمبود ام آر آی، کمبود متخصص، نبود اتاق جراحی قلب و چشم و... که اینکمبود ها به چشم میخود اقدامات موثری در دست اقدام است.