پویش الگوی مشارکت روستایی نخستین بار در کشور ،برای شناسایی و حمایت از ایده‌های خلاقانه و کاربردی نخبگان و جوانان روستایی در مسیر توسعه پایدار طراحی شده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمان گفت: بااجرای پویش الگوی مشارکت روستایی ،. علاقه‌مندان می‌توانند ایده‌های خود را در قالب عکس، فیلم و صوت به دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و اداره‌کل امور روستایی استانداری ارسال کنند.

مالک اژدری افزود:در کنار طرحهای عمرانی و اقدامات عمرانی برای توسعه و آبادانی روستاها، دو محور مهم فرهنگی–اجتماعی و ایجاد طرح‌های درآمدزایی و کارآفرینی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت هر روستا، جشنواره‌های ملی و مذهبی در سطح محلی برگزار می‌شود و در حوزه درآمدزایی نیز دهیاری‌های استان توانسته‌اند طرح‌های نوینی همچون صنایع تبدیلی، نیروگاه‌های خورشیدی، بوم‌گردی و مجتمع‌های رفاهی را اجرا کنند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمان با اشاره به فرا رسیدن ۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر، از برگزاری هشتمین همایش ملی روز روستا و عشایر ۱۴ و ۱۵ مهر در تهران خبر داد و گفت: در نمایشگاه جانبی این همایش، زمینه بازاریابی و عرضه محصولات روستایی استان فراهم خواهد شد.