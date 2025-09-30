به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از فردا دمای هوای استان سرد می‌شود.

رحمان نیا ، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان در اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری است.

وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه برمیزان پوشش ابر‌ها در استان افزوده می‌شود، ابراز کرد: بارش‌ها ضعیف و پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده و تاسیسات تردد نکنند.

رحمان نیا، از کاهش دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: در برخی از مناطق استان دمای هوای استان به صفر به‌ویژه در مناطق سردسیر و ارتفاعات خواهد رسد و از فردا هوای استان سرد می‌شود.