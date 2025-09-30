مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: ۶۰۰ ملک مازاد دولت به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در استان شناسایی و آماده مولدسازی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی استفاده از ظرفیت قانون مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان را موفق توصیف کرد و افزود: تاکنون ۶۴ ملک به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در استان به فروش رسیده است.

وی اظهار داشت: منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد دولت در استان صرف طرح‌های عمرانی نیمه تمام می‌شود و ما در استان این منابع را برای ساخت و تکمیل اماکن و مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشی، مسکن جوانان، توانبخشی و اشتغال زایی به کار گرفتیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه بیشترین فروش ملک مازاد دولت در استان متعلق به فنی و حرفه‌ای بوده است، گفت: ۵۳۷ طرح نیمه تمام عمرانی در استان وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.