نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: تامین مواد اولیه پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس از سوی کمیسیون انرژی مجلس درحال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ احمد مرادی در پاسخ به پرسش خبرنگار در این خصوص گفت: همچنین با طرح این موضوع در مجلس، مصوبهی تامین مواد اولیه پالایشگاههای کوچک و متوسط از دولت گرفته میشود.
مدیر ارشد شرکت نفت آفتاب بندرعباس هم گفت: به طور میانگین روزانه ۴۰ هزار بشکه مشتقات نفتی در این شرکت خصوصی تولید میشود.
علیرضا امین افزود: تولیدات این پالایشگاه انواع مشتقات نفتی مانند هیدروکربنات سبک و حلال است.
وی گفت: در هفت ماه گذشته فقط یک چهارم مواد اولیه این شرکت از پالایشگاه عسلویه تامین شد.
مدیر ارشد شرکت نفت آفتاب بندرعباس افزود: همهی تولیدات این پالایشگاه به کشورهای آسیای میانه و حاشیهی جنوبی خلیج فارس صادر میشود.
امین گفت: بیش از دو هزار و ۶۰۰ تن هم در این پالایشگاه مشغول به کارند که با ادامه این روند بیکار میشوند.
وی افزود: راه اندازی واحد روغن و ساخت پالایشگاه ۶۰ هزار تنی از دیگر برنامههای توسعهای این پالایشگاه است.
پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس در ۲۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع است.