مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو (HSE) از فعالیت شش پایگاه امداد و نجات در معادن کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر ولدخانی در حاشیه چهاردمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی گفت: پایگاه طبس توسط وزیر افتتاح شد و دیگر پایگاه‌ها شامل البرز مرکزی و کرمان در مراحل افتتاح و ساخت هستند. سه پایگاه دیگر با همکاری بخش خصوصی تجهیز و بازسازی شده‌اند.

وی با اشاره به نقش ایمیدرو در نظارت و حمایت از بخش‌های خصوصی و دولتی در حوزه HSE، افزود: از ابتدای تاسیس سازمان، مدیریت HSE یکی از ارکان اصلی بوده و ما از مرحله طرح و سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری، حضور فعال داریم تا کمترین آسیب به کارکنان و محیط زیست وارد شود.

ولدخانی با اشاره به اجرای نهمین دوره ممیزی واحد‌های معدنی ادامه داد: سال گذشته ۶۲ واحد معدنی در ۲۲ بند مختلف ممیزی شدند که شامل زیرساخت‌ها، سیستم‌ها، آموزش و بخش‌های تخصصی بهداشت و ایمنی بود. واحد‌ها بر اساس عملکرد رتبه‌بندی می‌شوند و هر نقص یا کمبود باید برنامه بهبود داشته باشد.

وی اضافه کرد: روند ممیزی در سال‌های اخیر باعث ارتقای سطح ایمنی شده و اکنون حدود ۷۰ درصد واحد‌های تحت پوشش ایمیدرو در سطح متوسط تا عالی قرار دارند، در حالی که ۳۰ درصد دیگر نیازمند بهبود هستند.

مدیر HSE ایمیدرو با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران گفت: با وجود پیشگیری‌های متعدد، ذات کار در معادن همواره با خطر همراه است، بنابراین آماده بودن برای شرایط اضطراری ضروری است.

ولدخانی به برنامه‌های آموزشی و استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کرد: با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و مدرسین خارجی دوره‌های تخصصی تهویه معادن و آموزش‌های مرتبط با ایمنی برگزار می‌شود. همچنین پروژه‌های واقعیت مجازی برای شبیه‌سازی موقعیت‌های خطرناک در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: استفاده از هوشمندسازی و زیرساخت‌های ارتباطی آنلاین، به بهبود مدیریت HSE در معادن کمک می‌کند و طرح‌های هوشمندسازی در حال اجرا هستند.

مدیر HSE ایمیدرو با تأکید بر اهمیت همکاری میان واحد‌های مختلف، گفت: تلاش می‌کنیم نواقص موجود در حوزه ایمنی حمل و نقل مواد معدنی و رفت‌وآمد کارکنان را نیز برطرف کنیم تا همه معادن کشور به سطح استاندارد‌های ایمنی دست یابند.

وی اضافه کرد: امیدواریم با ادامه این اقدامات شاهد معدنی ایمن، پایدار و سالم باشیم و ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی در حوزه HSE به بهترین شکل استفاده شود.