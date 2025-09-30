افزایش ۱۰۰ تخت به آسایشگاه سالمندان قزوین

با افتتاح بخش جدید آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولان امیرالمؤمنین، ظرفیت این مرکز به ۲۰۰ نفر رسید.