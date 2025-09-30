افزایش ۱۰۰ تخت به آسایشگاه سالمندان قزوین
با افتتاح بخش جدید آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولان امیرالمؤمنین، ظرفیت این مرکز به ۲۰۰ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، زهرا غلامرضایی، مدیرکل بهزیستی استان در مراسم افتتاح و تجلیل از خیرین این مرکز گفت: کل هزینههای ساخت این بخش توسط خیرین تأمین شده است.
غلامرضایی، بیان کرد که با توجه به اینکه استان قزوین سیزدهمین استان کشور از نظر رشد جمعیت سالمندی است، گسترش خدمات حوزه سالمندی در اولویت برنامههای بهزیستی قرار دارد.
مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: کلیه خدمات حمایتی شامل خدمات پزشکی، روانشناختی و فیزیوتراپی در این مرکز جدید با کادر درمان کامل ارائه خواهد شد.
وی در خصوص آمارهای سالمندی استان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۵ مرکز شبانهروزی و روزانه ویژه سالمندان در استان فعالیت میکنند و تمام شهرستانهای استان دارای آسایشگاه سالمندان هستند.
جمعیت کل سالمند استان ۱۶۰ هزار نفر است و ۹ هزار سالمند نیز تحت پوشش مستقیم خدمات بهزیستی قرار دارند.