به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا ابویی گفت: در راستای تحقق نهضت آسفالت در شهرداری یزد و توجه به بهبود وضعیت کیفی معابر شهری، زیرسازی و آسفالت بیش از ۲۵ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح منطقه دو، در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: همچنین به منظور لکه گیری معابر اصلی و فرعی منطقه، بیش از ۹۶۰ تن آسفالت با هزینه‌ای بالغ بر ۳۸ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

ابویی با اشاره به ساماندهی آسفالت معابر محلاتی نظیر حسن آباد و مریم آباد و همچنین کوچه چاه تقوی تصریح کرد: آسفالت این معابر به علت فرسودگی زیاد، مشکلاتی را برای تردد وسایل نقلیه به وجود آورده بود و ان شاء الله با انجام آسفالت مجدد، شرایط مناسب برای عبور ایمن و تسهیل در تردد خودرو‌ها و همشهریان فراهم خواهد شد.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد اظهار داشت: ان شاء الله در مدت باقی مانده از سال بتوانیم برای تعدادی دیگر از معابر و کوچه‌های مورد درخواست مردم در محلات منطقه دو، شاهد اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت باشیم.