هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا تمام‌الکترونیک باتجهیز سه هزار و ۳۰۰ شعبه اخذ رأی در استان کرمان برگزار می‌شود.

به گزرش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون استاندار و رییس ستاد انتخابات استان کرمان در نشست دوره‌ای هم‌اندیشی اصحاب رسانه با محور انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا افزود: نخستین بار استعفای نامزد‌ها از مسئولیت‌های خود شامل انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا شده و مشمولان این قانون باید در ۲۱ تا ۲۷ مهر استعفای خود را ثبت کنند.

ابوذر عطاپور افزود:برخلاف دوره‌های گذشته که استعفا در همان زمان ثبت نام انجام می‌شد، بر اساس قانون جدید، متقاضیان ثبت نام در انتخابات شورا‌ها که مشمول مقررات استعفا هستند، باید در بازه زمانی ذکر شده برای ثبت استعفای خود اقدام کنند.

وی با اشاره به تغییراتی در هیئت‌های اجرایی انتخابات شورا‌ها افزود: فرایند‌های اجرایی از فروردین‌ آغاز شده و تمامی مراحل با هدف برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و قانونمند دنبال می‌شود.

معاون سیاسی استاندار کرمان ادامه داد: فرمانداران موظف شده‌اند شعب اخذ رأی را در مکان‌هایی مستقر کنند که زیرساخت‌های لازم از جمله جاده، برق و اینترنت پایدار وجود داشته باشد تا هیچ اختلالی در روند رأی‌گیری ایجاد نشود.

بگفته عطاپور تاکنون سه هزار و سه شعبه در استان برای اخذ رأی مردم پیش‌بینی شده تا دسترسی مردم به محل‌های اخذ رأی آسان‌تر شود .