شماره تلفن ۱۵۷۰ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آموزش و پرورش به دانش آموزان و خانوادهها خدمات روانشناسی ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک گفت: خط تلفن ۱۵۷۰ زیرمجموعه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آموزش و پرورش با هدف دسترسی آسان و به موقع دانش آموزان و خانواده آنها به خدمات روانشناسی و مشاوره راهاندازی شده است.
محسن صفایی افزود: مشاورههای فردی از جمله اضطراب، افسردگی، مشکلات خلقی، ارتباطی و تحصیلی به مخاطبان خط تلفن ۱۵۷۰ ارائه میشود.
او گفت: این خط از ساعت ۷ و نیم صبح تا ۱۲ شب آماده پاسخگویی به مشاورهها و سوالات مخاطبان است و از ظرفیت مشاوران تخصصی در حوزههای کودک و نوجوان، تحصیلی و سایر موضوعات استفاده شده است.
صفایی با اشاره به اینکه خط تلفن ۱۵۷۰ در صورت نیاز مخاطبان را به مشاوره حضوری رایگان ارجاع میدهد، گفت: همه مردم از سراسر استان میتوانند با این سامانه تماس بگیرند و از خدمات آن بهرهمند شوند.