به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سیدرضا امیری صالحی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به همراه دکتر رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی وعادل نجف زاده نماینده مردم شهرستان‌های خوی و چایپاره درمجلس شورای اسلامی، حجت السلام قاسم خانی امام جمعه وجمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از روند اجرای مقبره ویادمان شمس تبریزی در شهرستان خوی بازدید کردند.

این یادمان در فضایی به وسعت حدود ۷۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای مجموع ۳۲۰۰ متر مربع در حال احداث است. طرح شامل فضای اصلی یادمان و المان مرکزی، واحد اداری، سالن همایش، سالن‌های موزه و نمایشگاه‌ها، کتابخانه و واحد پژوهش و تحقیقات می‌شود. علاوه بر این، ساختمان خدماتی و تاسیسات مرکزی به مساحت ۵۰۰ متر مربع و محوطه‌سازی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع پیش‌بینی شده است.

طراحی این یادمان توسط پرفسور نادر اردلان، معمار شهیر کشور انجام شده و هدف از اجرای آن، توجه به جایگاه شمس تبریزی در فرهنگ ایرانی و ایجاد فضایی شایسته و یادمانی در شأن این عارف نامی در جوار مناره شمس تبریزی در شهر خوی است. پس از ارائه طرح توسط مهندسین مشاور، این طرح به عنوان یکی از طرح‌های سفر ریاست جمهوری به استان مورد تصویب قرار گرفت و با اولین تخصیص اعتبارات، عملیات اجرایی آن آغاز شد.

در جریان بازدید، تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، استاندار آذربایجان غربی و شهرداری خوی به امضا رسید که بر تکمیل هرچه سریع‌تر طرح یادمان شمس تبریزی تأکید شده است. این اقدام نشان‌دهنده عزم مشترک دستگاه‌های اجرایی استان و شهرداری برای بهره‌برداری سریع و اصولی از این یادمان فرهنگی است.

در ادامه، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و هیئت همراه از هتل پنج ستاره شهرستان خوی بازدید کردند. این هتل با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان محسوب می‌شود و افتتاح آن می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی به منطقه داشته باشد.