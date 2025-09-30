تا پایان سال ۴۵۰ پنل خورشیدی به همت کمیته امداد استان البرز برای بهره مندی مددجویان و کمک به رفع مشکل نا ترازی انرژی ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیر کل کمیته امداد استان در ارتباط زنده خبر البرز در بخش خبری ساعت شانزده درباره جزییات این طرح گفت: تاکنون پنجاه پنل تحویل مددجویان شده است و با اختصاص زمین مناسب در شهرستان نظر آباد دویست پنل دیگر ساخته می شود.

البرزی گفت: پس از پایان ساخت این دویست پنل در شهرستان نظر آباد در گفتگو با مسئولان استان در این زمینه قرار است در نزدیکی فرودگاه پیام دویست پنل دیگر برای بهره مندی مددجویان ساخته شود.