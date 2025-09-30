پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بر اهمیت توسعه زیرساختها و خدمات شهری در کنار طرحهای ساخت مسکن تأکید کرد و از پیگیری طرحهای آموزشی و فضای سبز در مناطق مورد نیاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در دیدار با رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، ضرورت توسعه خدمات و زیرساختهای شهری در کنار طرح های مسکن را مورد تأکید قرار داد.
در این دیدار، موضوع تکمیل دو مدرسه ۱۲ و ۶ کلاسه در سایتهای مسکن مهر سمیرم و حنا بررسی شد و تصمیماتی برای تأمین اعتبار پارک در سایت ۲۲۲ واحدی مسکن مهر سمیرم اتخاذ گردید.
نبیان توسعه زیرساختها را از رویکردهای اصلی وزارت راه و شهرسازی دانست و بر الحاق اراضی به محدوده شهر سمیرم جهت اختصاص به نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
همچنین درخواستهای شهرداری سمیرم نیز در این جلسه پیگیری شد تا همراستا با ساخت مسکن، خدمات شهری نیز ارتقا یابد.