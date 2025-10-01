معرفی اعضای ستاد انتخابات استان بوشهر

اعضا و روسای کمیته‌های ستاد انتخابات استان بوشهر برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سال آینده، با حکم استاندار معرفی شدند.