معرفی اعضای ستاد انتخابات استان بوشهر
اعضا و روسای کمیتههای ستاد انتخابات استان بوشهر برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده، با حکم استاندار معرفی شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست ستاد انتخابات استان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران برخاسته از مشارکت فعال مردم است، بیان کرد: برگزاری انتخاباتهای متعدد در دوران نزدیکبه نیم قرن از استقرار نظام جمهوری اسلامی، موجب تقویت مردمسالاری دینی شده و برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده نیز در همین راستا انجام میگیرد.
وی با اشاره به عزم و اراده دولت وفاق ملی و تأکید وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند، افزود: از مدیران استان انتظار میرود تمهیدات لازم برای برگزاری هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ را بهدرستی پیشبینی و اجرا کنند.
استاندار بوشهر تاکید کرد: اعضای ستاد انتخابات استان بوشهر با همکاری و هماهنگی با رئیس ستاد، ضمن اتخاذ تدابیر لازم، باید زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه و در شأن مردم شریف استان بوشهر را در فضایی امن، قانونمند و توام با نشاط فراهم کنند.
در ادامه این نشست، اعضا و مسئولان کمیتههای مختلف ستاد انتخابات استان بوشهر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حکم استاندار معرفی شدند.
بر اساس احکام صادر شده، احسان جهانیان (معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار) به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر منصوب شد.
همچنین هادی اخلاقی به عنوان دبیر ستاد، غلامرضا فلاحی رئیس کمیته پشتیبانی و مالی، مسعود شیرافکن رئیس کمیته حقوقی، محمود پویان رئیس کمیته حراست و استعلامات، ابوالحسن گنخکی رئیس کمیته اطلاعرسانی، مریم آذرشب رئیس کمیته فناوری و اطلاعات، کرامتالله سلیمانی رئیس کمیته امنیتی و حیدر عمرانی به عنوان عضو ستاد انتخابات استان معرفی شدند.