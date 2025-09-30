پخش زنده
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: تا پایان امسال، ۲.۵ میلیارد دلار طرح معدنی و صنایع معدنی تکمیل و افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، محمد آقاجانلو در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۵) گفت که بهرهبرداری از این طرحها کمک بزرگی به زنجیره معدن و توسعه زیرساختها خواهد کرد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به ورود ایمیدرو به حوزه احداث نیروگاهها و میادین گازی برای تأمین انرژی کارخانهها افزود: هدف این است که ارتباط بین تولیدکننده و مصرفکننده در کمترین زمان ممکن در سطح داخلی و بینالمللی برقرار شود. بخشی از مجوزهای لازم با همکاری مجلس و مسئولان نفت و گاز نیز اخذ شده است.
وی درباره طرح تولید ماشینآلات معدنی اظهار کرد: برنامهای برای ساخت ماشینآلات با ظرفیت بالای ۱۰۰ تن و قابلیت هوشمندسازی در دستور کار است که منابع آن از طریق فاینانس تامین خواهد شد و فرآیند مناقصه نهایی میشود. این طرح پاسخگوی نیاز کشور برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی برنامه هفتم است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأکید کرد: شرایط تحریم و مکانیسم ماشه تاثیری بر روند سرمایهگذاری نداشته و با همکاری شرکتهای بزرگ معدنی، راهکارهایی برای پیشبرد اهداف تدوین شده است. معادن با هدف صادرات ظرفیتسازی شدهاند و باید صادرات را تقویت کرد.
آقاجانلو تاکید کرد: سرمایهگذاری در کشور تعطیل نخواهد شد و تلاش بر این است که سرمایهها به سمت فعالیتهای با ارزش افزوده بیشتر هدایت شوند. همکاری با مجلس برای قیمتگذاری منطقی گاز صنایع نیز ادامه دارد تا شرایط بهتر شود.
وی همچنین به صادرات فناوری آهن اسفنجی اشاره کرد و گفت: قراردادهایی برای انتقال فناوری و احداث کارخانه آهن اسفنجی در کشورهای سیآیاس منعقد شده است. ایمیدرو همچنین ۲۴۰ پروانه اکتشافی را برای حضور بخش خصوصی فراخوان کرده و پروژههای بزرگ معدنی و فرصتهای سرمایهگذاری گستردهای در حوزه طلا و سایر فلزات در دست اقدام است.