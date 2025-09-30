سرمایه‌گذاری روی نسل نوجوان و جوان به معنای ساخت آینده کشور است؛ نسل آگاهی که قرار است در آینده‌ای نزدیک جایگزین دانشمندان این مرز و بوم شده و مسیر پیشرفت ایران را با قدرت ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، همزمان با آغاز سال تحصیلی، کلاس‌ها و کارگاه‌های فوق برنامه پژوهشی با محوریت فیزیک کوانتوم، لیزر و پلاسما برای دانش‌آموزان آینده‌ساز برگزار می‌شود.

مربیان این دوره‌ها تأکید می‌کنند که دانش‌آموزان علاوه بر کسب مهارت علمی، نسبت به تحولات بین‌المللی آگاه هستند و اقدامات سیاسی بزرگترین کشور‌ها را تلاش برای تضعیف ایران می‌دانند.

به گفته این متخصص فیزیک، تحریم‌ها و موانع خارجی نه تنها انگیزه دانش‌آموزان را کم نکرده، بلکه اراده آنها را برای پیشرفت علمی و کمک به کشور دوچندان ساخته است.