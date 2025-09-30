پخش زنده
یادواره سرداران و ۲۵۴ شهید ولایتمدار شهرستان سپیدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در مراسمی یاد و خاطره سرداران و ۲۵۴ شهید شهرستان سپیدان و شهدای اقتدار به خصوص سردار شهید سرتیپ دوم پاسدار علی محمد مدد الهی با حضور قشرهای مختلف مردم و مسوولان در جوار مقبره شهدای گمنام شهر اردکان برگزار شد.
این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن برگزار شد.
اجرای سرود سلام فرمانده، برپایی نمایشگاه اسوه پایگاههای بسیج سپیدان و برپایی موکب صلواتی از دیگر برنامههای این مراسم بود.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.