مدیرکل صدا و سیمای مازندران در دیدار با هنرمندان استان، از حمایت همه‌جانبه از آثار نمایشی و موسیقایی با زبان محلی خبر داد.

هم اندیشی هنرمندان با مدیر کل صداوسیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ داود سیروس مدیرکل صدا و سیمای استان در دیدار با جمعی از هنرمندان مازندرانی، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان گفت: حضور هنرمندان در قاب رسانه استانی با محوریت توجه به مسائل هویتی، زبان محلی و فرهنگ بومی، فصل تازه‌ای از همکاری‌های رسانه‌ای را رقم خواهد زد.

وی هنرمندان را صاحبان واقعی آنتن خواند و افزود: درِ سازمان به روی شما باز است و از تئاترها، نمایش‌ها و آثار موسیقایی با زبان محلی برای پخش از شبکه استانی استقبال خواهیم کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران با تأکید بر حمایت از تولیدات هنری استان اظهار داشت: طرح‌های گروه‌های نمایشی و موسیقی پس از بررسی، با حمایت همه‌جانبه در قاب رسانه استانی قرار خواهند گرفت.

سیروس همچنین از حمایت رسانه استانی از نمایشهایی که قابلیت تله تئاتر دارند خبر داد و گفت: صداوسیما آمادگی دارد با هدف تقویت فرهنگ و زبان اصیل مازندرانی نمایش های بومی محلی شهرستانها را با گویش همان شهرستان پخش کند..

وی خواستار راه اندازی جشنواره نویسا با همکاری انجمن های ادبی استان شد که در قالب متن، داستان کوتاه و شعر بتوانند آثار خود را در این جشنواره ارائه دهند.

در این نشست، هنرمندان استان نیز با بیان دیدگاه‌ها و انتظارات خود، خواستار استفاده از فضای طنز و کاریکاتور، توجه به آثار مستندسازان، نگاه علمی به هنر، توجه به مخاطبان جوان، راه اندازی برنامه تخصصی موسیقی محلی و استفاده از ظرفیت بیشتر بانوان و توجه به آثار حوزه پایداری و نویسندگان جوان شدند.

