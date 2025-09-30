به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان با اعتباری بالغ بر ۱۵۸ میلیارد تومان احداث و آسفالت شده است.

سید علی موسوی گفت: تعریض ادامه محور کردان لاین شرقی و روکش سراسری محور مربوطه و روکش آسفالت راه‌های روستایی شهرستان ساوجبلاغ، احداث راه روستایی آسکان (بالاطالقان)، احداث و بهسازی مسیر روستا‌های خورانک- پایین طالقان و احداث و بهسازی محور گته ده – گراب از پروژه‌های اجرا شده توسط این اداره کل طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ بوده است.

وی گفت: برهمین اساس ۴۲ روستا در قالب ۲۰ هزار و ۵۳۰ خانوار از راه آسفالته بهرمند شدند.