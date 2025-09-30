پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در مراسم افتتاح نخستین مدرسه طرح نهضت ملی مسکن کشور گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی و خدماتی در کنار ساخت مسکن از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید شاهینفر مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در برنامه «صف خدمت» شبکه اشراق زنجان با اعلام بهرهبرداری اولین مدرسه طرح نهضت ملی مسکن در کشور گفت: این مدرسه مهرماه امسال در کوی زنگان افتتاح شده و دانشآموزان در آن مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: چندین مدرسه دیگر در سایتهای نهضت ملی مسکن استان در دست احداث بوده و پیشرفت فیزیکی آنها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. این طرح ها با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس پیش میرود و هزینهها از محل اعتبارات ملی و توافقات بین دستگاهها تأمین میشود.
شاهینفر همچنین از مناقصه ساخت مسجد و برنامهریزی برای ساخت کلانتری در سایتهای نهضت ملی مسکن خبر داد.
وی تأکید کرد تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن همراه با توسعه زیرساختهای آموزشی و خدماتی یکی از اولویتهای مهم دولت و وزارت راه و شهرسازی است.