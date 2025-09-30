به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: در راستای آشنایی و آماده‌سازی شرایطی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت گردشگران با توان محدود، این نشست با حضور علاقه‌مندان به گردشگری، فعالان این حوزه و برخی از بخشداران به اجرا درآمد.

تبار قریب با اشاره به اینکه دلیل انتخاب این موضوع ارتباط تنگاتنگ این ۲ حوزه و تأثیر شکل‌گیری گردشگری دسترس‌پذیر از بستر جنگ است، ادامه داد: در این نشست معرفی گردشگری دسترس‌پذیر، گردشگری فراگیر و فرآیندی که از این مسیر به توسعه پایدار منجر می‌شود همراه با جایگاه استان خوزستان در گردشگری دسترس‌پذیر کشور مورد بحث قرار گرفت.

وی ادامه داد: این نشست اطلاعات جامعی را درباره خدمات گردشگری در اختیار مدیران مجموعه‌های اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان، حمل‌ونقل، فرودگاه، پایانه‌های شهری، شهرداری و خدمات شهری، ورزشی و... قرار داد.

قریب با اشاره به این موضوع که مدرس این دوره علی خرازی، مدرس و راهنمای بین‌المللی گردشگری بود، گفت: معرفی گردشگری جنگ، نقش جنگ در گردشگری، عوامل مؤثر در رشد آن و خدمات ویژه‌ای که باید به جانبازان و معلولان ارایه شود نیز در این نشست مطرح شد.