به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این مراسم که با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان و قشر‌های مختلف مردم بر گزار شد، مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد، دفاع مقدس را دستاوردی بزرگ برای ملت ایران عنوان کرد.

حجت الاسلام محسن حمزه صحیحی مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد گفت: رشادت‌ها واتحاد مردم در جنگ تحمیلی داشتند اجازه ندادند که دشمن به خاک وطن تجاوز کند وامروز اسرائیل به عنوان منفورترین کشور دنیا مطرح است اتحاد، همبستگی و اقتدار ملت ایران موجبات پیروزی در جنگ ۱۲ روزه را باید سرلوحه زندگی خود قراردهیم

امام جمعه مهاباد هم در این مراسم به رشادت‌ها و از خودگذشتگی مردم و نیرو‌های مسلح در جنگ۱۲روزه اشاره کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه، ایران را قدرتمندتر و اتحاد و همدلی مردم را بیشتر کرد.

ماموستا عبدالسلام امامی افزود: دفاع مقدس سند افتخار رشادت وایثار در ۸ سال جنگ تحمیلی است ودر جنگ ۱۲ روزه علارغم همه خسارات مالی که برای کشورمان در برداشت ولی ایران را قدرتمند ترکردن واتحاد ملت ایران را چنان بیشتر کرد که با توجه به وجود همه تحریم وفعال شدن مکانیسم ماشه ملت ایران هرگز جلوی دشمن سرخم نمی‌کنند.

محمدصادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد هم آگاهی و هوشیاری نسل امروز را برای مقابله با جنگ نرم دشمنان ضروری دانست و گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین نسل جوان است. وی همچنین بر افزایش نشست‌های مردمی با مسئولان برای پیگیری و حل مشکلات آنان تاکید کرد.

در پایان این مراسم از فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهابادتجلیل شد.