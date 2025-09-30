فرمانده سپاه امیر المومنین(ع) استان با اشاره به اتحاد و همبستگی مردم در صحنه‌های دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: مردم همواره ثابت کرده‌اند که حامی نظام هستند و در عرصه‌های مختلف کشور را تنها نخواهند گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیر المومنین(ع) استان در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان اظهار داشت: در دو جنگی که در چند دهه اخیر بر ملت ایران تحمیل شد نقاط مشترک بسیاری وجود داشت و هدف بانیان این جنگ‌ها که با حمایت نظام سطله آغاز شدند براندازی بود که نتیجه آنها چیزی جز شکست برای دشمنان نبود.

وی در ادامه تاکید کرد: کشور در شرایط حاضر در وضعیت مطلوبی قرار دارد و دشمن به دنبال این است که با اجرای جنگ ترکیبی و عملیات روانی باعث ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه شود و ضرورت دارد تا اقشار مختلف و مخصوصا معلمان در زمینه آگاهی بخشی به مردم در خصوص نیات پلید دشمن تلاش کنند.