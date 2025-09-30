با وجود پایان یافتن مهلت قانونی اتصال خدمات بانکی به سامانه ملی املاک و اسکان، بررسی میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد این الزام هنوز در تمامی شعب اجرایی نشده است.

پایان مهلت قانونی اتصال بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس قانون، ارائه برخی خدمات بانکی باید منوط به ثبت اطلاعات اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان باشد، اما مشاهدات میدانی از اجرای ناقص این قانون در سطح شعب بانکی حکایت دارد.

این در حالی است که اتصال کامل بانک‌ها به سامانه، برای شفاف‌سازی اطلاعات و ساماندهی بازار مسکن ضروری تلقی می‌شود. هنوز توضیح رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی در این‌باره ارائه نشده است.

مینا دامچی گزارش می دهد؛