پخش زنده
امروز: -
با وجود پایان یافتن مهلت قانونی اتصال خدمات بانکی به سامانه ملی املاک و اسکان، بررسی میدانی خبرنگار ما نشان میدهد این الزام هنوز در تمامی شعب اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس قانون، ارائه برخی خدمات بانکی باید منوط به ثبت اطلاعات اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان باشد، اما مشاهدات میدانی از اجرای ناقص این قانون در سطح شعب بانکی حکایت دارد.
این در حالی است که اتصال کامل بانکها به سامانه، برای شفافسازی اطلاعات و ساماندهی بازار مسکن ضروری تلقی میشود. هنوز توضیح رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی در اینباره ارائه نشده است.
مینا دامچی گزارش می دهد؛