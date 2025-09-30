یادواره ۱۲ هزار شهید سرافراز دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد. زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج معارف دفاع مقدس از اهداف اصلی این یادواره بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مراسمی به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه آزاد ارومیه با حضور دانشجویان و اساتید برای شهدایی که استان آذربایجان غربی محل عروج آنهاست.

سردار سرتیپ پاسدار امان الله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در این مراسم اقتدار نیرو‌های مسلح در دفاع مقدس ۱۲ روزه و همچنین مردم شریف ایران را ستودنی توصیف کرد.

تجلیل از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه پایان بخش این مراسم بود.