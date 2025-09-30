مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با انتشار نقشه راهی تازه نشان داد چگونه هوش مصنوعی می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی فراگیر، کاهش نابرابری و پیشرفت‌های اجتماعی در سطح جهان تبدیل شود.

این نقشه راه شامل هدف راهبردی برای هدایت رهبران دولت‌ها، سازمان‌ها و ذی‌نفعان در تمام مراحل چرخه هوش مصنوعی از نوآوری تا اجرا در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است.

در قلب طرح «نقشه راه برای اقتصاد‌های هوشمند» این باور وجود دارد که پذیرش موفقیت‌آمیز هوش مصنوعی باید نیاز‌های خاص جوامع محلی را منعکس کند.