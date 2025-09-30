وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: امسال میزان ورود گردشگر به کشور با ۲۵ درصد افزایش به ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صالحی امیری در جمع تعدادی از فعالان بخش گردشگری و هنرمندان صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: ما در سال بطور میانگین ۶ میلیون و۲۰۰ هزار گردشگر داشتیم که امسال با رشد ۲۵ درصد به ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر رسید، البته در برنامه هفتم توسعه این میزان باید با رشد سالانه۱۹/۵ درصد به ۱۵ میلیون برسد

وی با اشاره به اتحاد و استقامت مردم ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شسکت و عقب نشینی دشمن گفت: برای هر شرایطی برنامه طراحی کرده‌ایم رئیس جمهور محترم سه هدف مهم دارد یکی از آنها توسعه گردشگری است که هم اقتصاد و اشتغالرا رونق می‌دهد وهم تقویت کننده دیپلماسی و امنیت آفرین است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حامل پیام رئیس جمهور به مردم با تمدن و با فرهنگ استان آذربایجان غربی هستم گفت: این تنوع قومیتی حاضر درجلسه نشان دهنده رنگین کمان اقوام و‌ادیان است و این استان نماد وحدت و همدلی و‌وفاق ادیان و اقوام ایران است.

صالحی امیری ادامه داد: این استان سرزمین راز‌ها و رمز‌ها است، سرتاسر این استان پر از شگفتی است ۶ اثر جهانی از ۲۹ اثر ایران در فهرست جهانی در این استان است، ما نتوانستیم چهره زیبای آذربایجان غربی را به ایران وجهان معرفی کنیم این ضعف است و باید جبران کنیم ما اگر بتوانیم این ظرفیت‌های کم نظیر و فرهنگ و تمدن غنی را نشان دهیم جوان ایرانی تمایلی به مهاجرت نخواهد داشت.

وی همچنین گفت: این جغرافیا می‌تواند قطب بزرگ گردشگری کشور باشد تاکید ما بر بازگشایی مرز‌ها با کشور‌های همسایه است، از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق درپی این هستیم که گردشگران کشور‌های همسایه نه فقط هوایی بلکه با خودروی خود وارد ایران شوند

وزیر میراث فرهنگی گفت: در برنامه هفتم توسعه رسیدن به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فعال در بخش گردشگری را داریم و از سوی دیگر ۵۷۰ هزار نفر در صنایع دستی فعال هستند آذربایجان غربی نیز ۵ هزار فعال صنایع دستی دارد، براساس این ظرفیت‌ها بازار‌های جدید را هدف گذاری کرده‌ایم؛ به ترتیب همسایه‌های آسیای میانه - کشور‌های عربی و کشور‌های اسلامی اهداف سه گانه مات هستند و درادامه چین، هند و روسیه هدف نهایی برای بدست اوردن بازار‌های جدید ماست.

صالحی امیری همچنین گفت: آذربایجان غربی دربخش جذابیت‌های تاریخی تمدن ۸ هزار ساله دارد همچنین در حوزه فرهنگی نیز فرهنگ چند هزار ساله دارد، با وجود کلیسا‌های بزرگ و‌مهم و مساجد تاریخی پیروان ادیان جهانی مایل به حضور در این استان هستند، برای نمونه خوی ظرفیت تبدیل شدن به قونیه دوم را دارد که تحقق این امر نیازمند اراده دولت و مردم است.

وی افزود: جذب گردشگر نیاز‌مند شناساندن جذابیت‌ها - امنیت و زیر ساخت است که متاسفانه در بخش سوم کمبود داریم برای رفع این مشکل مهمترین راهکار جذب سرمایه گذاران است ما برای جذب گردشگران انبوه به حضور و فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیازمندیم در این زمینه راهبرد دولت واگذاری امور به بخش خصوصی است.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با بیان که برای توسعه گردشگری دولت سه رسالت مهم دارد ادامه داد: برنامه‌های کلان در حوزه‌های سیاستگذاری- تسهیلگری و نظارت ابلاغ شده است، در بخش تفویض اختیارات به استانداران؛ ۲۷ اختیار را تفویض کردیم و استاندار می‌تواند برای حرکت قطار گردشگری همه دستور‌های لازم را صادر کند برای نمونه در این استان حجم سرمایه گذاری را در استان از ۸۰ میلیارد به ۱ هزار میلیارد رساندیم غیر از بخش کوچکی از مجوز‌ها همه اختیارات صدور مجوز‌ها راهم به استان واگذار کردیم.

صالحی امیری در ادامه با بیان اینکه هیچ مانعی نباید در صدور مجوز‌ها وجود داشته باشد و هر مدیر کلی تخلف کند برخورد خواهد شد، گفت: این دستور رئیس جمهور است از این به بعد تصمیمات در استان شما گرفته می‌شود و طرح‌های گردشگری به هر میزانی که استاندار تشخیص دهد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند و نیازی به مراجعه به وزارت خانه وجود ندارد.



وی در بخش تسهیلگری نیز به صدور پنج مشوق اشاره کرد و گفت: برای توسعه گردشگری، مجوزساخت هتل ترکیبی شامل تجاری -مسکونی و گردشگری یکی ازاین مشو‌ق‌ها است تا ساخت هتل صرفه اقتصادی داشته باشد، مشوق دوم معافیت مالیاتی است بطوریکه سرمایه گذاران ۲۰۰ قلم از نیاز‌های هتل را بدون مالیات و تعرفه می‌توانند وارد کنند، همچنین ایجاد تاسیسات گردشگری در کنار سد‌ها، رودخانه‌ها و‌دریا مجاز خواهد بود، براساس مشوق دیگر عوارض تغییر کاربری زمین‌ها صفر شده است و‌در کلان شهر عوارض ۸۰ درصد تخفیف خواهد داشت، اما مشوق عمده ارائه شده به سرمایگذاران طرح‌های گردشگری این است که تسهیلات تا ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم در حال توزیع هستیم و این آغازحرکت دولت برای توسعه گردشگری است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان گفت: در حوزه صنایع دستی نیز برای آمادگی داریم برای ایجادکارگاه‌های کوچک با تمرکز بر روستا‌ها و توسعه گردشگری در روستا‌ها تقویت اشتغال روستایی تسهیلات پرداخت کنیم.