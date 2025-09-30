نفت و گاز گچساران نتیجه را به حریف نوشهری واگذار کرد
تیم فوتبال شهرداری نوشهر موفق شد در اولین بازی هفته ششم لیگ دسته اول مقابل نفت و گاز گچساران به برتری دست یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،هفته ششم رقابت هایلیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه شنبه ۸ مهر پیگیری شد و در اولین بازی تیم شهرداری نوشهر با هدایت کیانوش رحمتی موفق شد در خانه و با نتیجه ۳ بر یک نفت و گاز گچساران را شکست دهد تا به دومین پیروزی فصل خود دست یابد.
نتایج دیدارهای هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:
شهرداری نوشهر ۳ – نفت و گاز گچساران یک
فرد البرز – هوادار (درحال برگزاری)
مس کرمان – داماش گیلان (درحال برگزاری)
سایپا – نساجی (درحال برگزاری)
نیروی زمینی – بعثت کرمانشاه (درحال برگزاری)
نود ارومیه – مس سونگون (درحال برگزاری)
پالایش نفت بندرعباس – مس شهربابک؛ ساعت: ۱۹:۰۰
پارس جنوبی جم – آریو؛ ساعت: ۱۹:۰۰
صنعت نفت – شناورسازی؛ ساعت: ۱۹:۰۰