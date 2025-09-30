در راستای توانمندسازی و بازپروری مددجویان، با ایجادهفت مدرسه در زندان‌های استان کرمان ۳۶۰ زندانی بالای ۱۸ سال بار دیگر بر نیمکت‌های مدرسه نشسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، اداره‌کل زندان‌ها با همکاری آموزش و پرورش، هفت مدرسه در زندان‌های استان راه‌اندازی کرده و در کنار آموزش رسمی، دوره‌های مهارت‌های زندگی و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز برای زندانیان در حال اجراست.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان در سومین نشست کمیته علمی و اجرایی طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) گفت:علاوه بر آموزش رسمی در مدارس ایجاد شده، مددجویان زیر 18 سال در کانون اصلاح و تربیت و همچنین زندانیان بزرگسال، آموزش‌های مهارت‌های زندگی و دوره‌های متنوع فنی‌وحرفه‌ای را نیز دریافت می‌کنند.

ذوالفعلی‌نژاد ادامه داد: این آموزش‌ها به گونه‌ای طراحی شده که بتواند به آنان در دوران پس از آزادی برای ورود دوباره به جامعه و بازار کار کمک کند.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان همچنین از شناسایی خانواده‌های زندانیانی که در شرایط آسیب‌پذیر قرار دارند خبر داد و گفت: این خانواده‌ها به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل آموزش و پرورش معرفی شده‌اند تا مداخلات حمایتی لازم برای آن‌ها انجام شود.

ذوالفعلی‌نژاد با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده در سال تحصیلی جدید بیان کرد: در ابتدای سال تحصیلی جاری، سه هزار و 663 بسته نوشت افزار دانش‌آموزان نیازمند تحت حمایت انجمن حمایت از زندانیان توزیع شده است.