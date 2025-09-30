هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیر نظامی و طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی را بررسی کرد و رای به عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اعضای هیئت عالی نظارت، در جلسه امروز که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، به بررسی مصوبه اصلاحی طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» پرداختند و پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و توضیحات مجلس شورای اسلامی و نماینده ستاد کل نیرو‌های مسلح، اعضای جلسه به تبادل نظر پیرامون مواد اصلاحی مجلس پرداختند و به عدم مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام رای دادند.