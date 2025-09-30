به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسئول واحد باغبانی جهادکشاورزی مهاباد گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش ازصد هزارتن سیب از باغات مهاباد برداشت شود.

هدایت عبدلی افزود: سطح زیر کشت باغات در شهرستان مهاباد هفت هزار و ۹۵۰ هکتار است که از این مجموع هفت هزار هکتار بارور است.

او اضافه کرد: پیش بینی ما برای تولید سیب در سالجاری ۱۱۵ هزار تن است که این آمار نسبت به سال قبل به دلیل شرایط جوی و خسارت تگرگ ۱۵ هزار تن کاهشی است.

بیش از ۱۰ درصد سیب آذربایجان غربی در باغات مهاباد تولید می‌شود.