برداشت سیب از باغهای مهاباد آغاز شد. پیش بینی میشود بیش از ۱۰۰ هزارتن محصول برداشت و روانه بازارهای مصرف شود. این شهرستان از قطبهای تولید سیب درآذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسئول واحد باغبانی جهادکشاورزی مهاباد گفت: پیش بینی میشود امسال بیش ازصد هزارتن سیب از باغات مهاباد برداشت شود.
هدایت عبدلی افزود: سطح زیر کشت باغات در شهرستان مهاباد هفت هزار و ۹۵۰ هکتار است که از این مجموع هفت هزار هکتار بارور است.
او اضافه کرد: پیش بینی ما برای تولید سیب در سالجاری ۱۱۵ هزار تن است که این آمار نسبت به سال قبل به دلیل شرایط جوی و خسارت تگرگ ۱۵ هزار تن کاهشی است.
بیش از ۱۰ درصد سیب آذربایجان غربی در باغات مهاباد تولید میشود.