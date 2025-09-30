به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس استان همراه با رونمایی از ۹ جلد کتاب گرفته از ۱۰ سال برنامه رادیویی شب‌های روشن تولید در رادیو اصفهان با اشاره به نقش دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: همان‌طور که ایران و ایرانی در دفاع مقدس سربلند شد، در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز ایران و ایرانی سربلند شد.

آیت‌الله «سید یوسف طباطبایی‌نژاد» نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان افزود: دفاع همواره مقدس است ولی دفاع مقدس ما به واسطه اینکه در آن تعدی وجود نداشت، قداست بالاتری دارد.

امام جمعه اصفهان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره توصیه کردند که موشک‌ها ما نقطه زن شود تا به زن و بچه و افراد غیر نظامی آسیب وارد نشود.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد تاکید کرد: در جنگ ۱۲روزه توانستیم دشمن را نابود کنیم و مراکز نظامی مهم آنها که لازم بود از بین رود، ل‍ِه شد.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به تلاش دشمن برای حمله به مراکز دینی و عبادی، افزود: شواهد تاریخی از جمله حمله ایادی آمریکا و اسراییل به سامرا و کاظمین نشان می‌دهد دشمن ما به هیچ آموزه اخلاقی پایبند نیست و این همان سخن قرآن است که می‌فرماید؛ اگر مقاومت مومنان نبود مساجد و مراکز دینی نابود می‌شد.

دشمن گمان می‌کرد مردم به واسطه گرانی و امثال آن دست از انقلاب برداشته‌اند و اگر هجمه‌ای داشته باشد، مردم با آنها همراهی خواهند کرد غافل از اینکه مردم ما مدافع ارزش‌ها هستند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به حمله ددمنشانه رژیم صهیونسیتی و شهادت جمعی از فرماندهان، افزود: جهان باور نمی‌کرد که پس از شهادت فرماندهان ما در کمتر از ۲۰ ساعت فرماندهان جدید جایگزین شوند و آن دفاع جانانه انجام شود.

