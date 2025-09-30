به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر اعلام مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردوخاک هواشناسی خوزستان از اواسط لغایت اواخر فردا چهارشنبه احتمال وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید همراه با تند باد لحظه‌ای و رخداد گردوخاک از اواسط وقت چهار در مناطق غرب و جنوب غرب استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این پدیده سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد، افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود اقدامات لازم از سوی مسئولان مربوطه در جهت پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی اتخاذ نمایند و شهروندان از جمله بیماران قلبی و عروقی، سالمندان، مادران باردار و کودکان از تردد غیر ضروری خودداری کنند.