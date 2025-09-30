پخش زنده
مراسم گرامیداشت شهید عباس نیلفروشان با حضور برخی فرماندهان در حسینیه فاطمهالزهرا (س) سپاه تهران بزرگ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که جمعی از ایثارگران و خانوادههای شهدا نیز حضور داشتند، یاد و خاطره و رشادتهای شهید نیلفروشان گرامی داشته شد.
حجت الاسلام سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا در این مراسم با بیان اینکه شهید والامقام از کسانی بود که در مواجهه با مردم و مسئولان، بسیار صمیمی برخورد میکرد، گفت: سردار نیلفروشان تبحر زیادی در مسائل نظامی داشت و یکی از فرماندهان تأثیرگذار در دفاع مقدس و جبهه مقاومت بود.
حجت الاسلام سعیدی افزود: ایشان شاگرد خوبی برای مکتب اسلام بود و اصول اخلاقی اسلامی را بهطور کامل در زندگی خود به کار میبرد، او فردی بسیار دلسوز و مسئولیتپذیر بود و به امور اجتماعی توجه زیادی داشت.
وی گفت: نبوغ و استعداد ذاتی شهید نیلفروشان در مسائل نظامی به مرور زمان رشد کرد و باعث شد که در عرصههای مهم نظامی به مدیر و برنامهریزی دقیق تبدیل شود.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا اضافه کرد: وی با تکیه بر تجربیات دوران دفاع مقدس، پس از جنگ نیز در مدیریت نبردهای مختلف، از جمله مقابله با رژیم صهیونیستی و مبارزه با داعش، نقشی کلیدی ایفا کرد.
سردار عباس نیلفروشان مستشار ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لبنان بود که ششم مهرماه در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه به همراه سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان به شهادت رسید.