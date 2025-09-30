به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان، به مناسبت 30 سپتامبر برابر با 8 مهر، روز جهانی ناشنوایان، تأکید کرد: این روز فرصتی است برای آشنایی جامعه با توانمندی‌ها و مشکلات ناشنوایان و ایجاد شرایطی که آنان بتوانند زندگی آسان‌تر و برابر با سایر شهروندان داشته باشند.

بنی‌اسد با اشاره به اهمیت نامگذاری این روز گفت:هدف از معرفی روز جهانی ناشنوایان این است که همه مردم بیش از پیش با این جامعه عزیز آشنا شوند، از توانایی‌ها و ظرفیت‌هایشان مطلع گردند و در کنار درک مشکلات، برای تسهیل حضور آنان در جامعه همکاری کنند.

وی با ارائه گزارشی از وضع آموزشی دانش‌آموزان ناشنوا در استان کرمان افزود: در حال حاضر نزدیک به 4100 دانش‌آموز با نیازهای ویژه زیر پوشش آموزش و پرورش استثنایی قرار دارند که بسیاری از آنان ناشنوا هستند و روند ثبت‌نام این عزیزان در مدارس استان همچنان ادامه دارد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان خاطرنشان کرد: در استان کرمان، 88 مرکز مستقل ویژه دانش‌آموزان استثنایی مشغول فعالیت هستند که این مراکز خدمات آموزشی تخصصی به گروه‌های مختلف از جمله ناشنوایان ارائه می‌دهند.

بنی‌اسد با اشاره به فعالیت سه مرکز آموزشی ویژه ناشنوایان در کرمان افزود: دو مرکز از امکانات شبانه‌روزی برخوردارند و این ظرفیت برای آن گروه از دانش‌آموزانی که در روستاهای دوردست سکونت دارند و امکان ارائه خدمات به شکل تلفیقی یا محلی برایشان فراهم نیست، در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره وضع نیروی انسانی و فضای آموزشی افزود: خوشبختانه در سراسر استان، هم کلاس‌بندی انجام شده و هم معلمان در تمام کلاس‌های ویژه حضور دارند و هیچ دانش‌آموزی به علت کمبود نیرو یا امکانات از آموزش محروم نمانده است.