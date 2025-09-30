پخش زنده
همزمان با هفته گردشگری، نخستین اقامتگاه سنتی کلات در روستای هدف گردشگری آبگرم با حضور مسئولان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی فرماندار کلات گفت: این مجموعه به همت بخش خصوصی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی با اعتبار بیش از ۷۰ میلیارد ریال ساخته شده است و با توجه به نیاز شهرستان به توسعه زیرساختهای اقامتی، گام مهمی برای تقویت صنعت گردشگری به شمار میرود.
ابوالفتح لشگری با بیان اینکه شهرستان سالانه پذیرای تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است، افزود: یکی از چالشهای اصلی در این حوزه، کمبود ظرفیت اقامتی برای اسکان مسافران است که افتتاح این اقامتگاه میتواند بخشی از این نیاز را مرتفع کند.
وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۳۰ واحد بومگردی و حدود ۱۲۰ خانه مسافر در سطح شهرستان فعال است که مجموعاً امکان اسکان شبانه حدود ۱۰ هزار نفر گردشگر را فراهم میآورد.
فرماندار کلات همچنین بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تکمیل، تجهیز و توسعه این اقامتگاهها تأکید کرد و گفت: اعطای تسهیلات و رفع موانع سرمایهگذاری میتواند زمینهساز رونق بیشتر صنعت گردشگری و اشتغال پایدار در شهرستان باشد.