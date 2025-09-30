به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کهگیلویه و بویراحمد؛ تیم فولاد مبارکه سپاهان فردا چهارشنبه ۹ مهر از ساعت ۱۶ در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش‌جهان در نخستین هفته از فصل جدید مسابقات دسته برتر هندبال میزبان نفت و گاز گچساران است.

سپاهانی‌ها در فصل گذشته در تقابل با نفت و گاز گچساران ۲ پیروزی به دست آوردند، شاگردان شهداد مرتجی در نیم‌فصل نخست در گچساران با حساب ۲۷ بر ۲۰ این تیم را شکست دادند و در اصفهان نیز با نتیجه ۲۷ بر ۲۶ فاتح میدان شدند.

تیم هندبال مردان نفت وگاز گچساران سابقه قهرمانی، نایب قهرمانی لیگ برتر و همچنین چهارمی آسیا و هفتمی جهان را در کارنامه دارد.