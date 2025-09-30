استارمر نخست وزیر انگلیس از طرح ترامپ درباره غزه استقبال و بر حمایت دولت انگلیس از طرح ترامپ تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، کایر استارمر رهبر حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس در نشست سالانه حزب حاکم انگلیس در لیورپول گفت: «از ابتکار عمل ایالات متحده برای «برقراری صلح» در اسرائیل و غزه استقبال می‌کنم».

وی افزود: من قویاً از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ، آزادی همه گروگان‌ها و افزایش فوری کمک‌ها به غزه حمایت می‌کنم.

استارمر گفت: «اکنون همه طرف‌ها باید برای تحقق این ابتکار عمل گرد هم آیند و ما باید امید به راه‌حل دو کشوری را دوباره زنده کنیم».

نخست وزیر انگلیس افزود: «یک اسرائیل امن و مطمئن در کنار دولت فلسطین که مدت‌ها وعده آن داده شده بود.

«دولتی که این کشور اکنون آن را به رسمیت می‌شناسد.»

ترامپ در نشست خبری مشترک با نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسراییل در واشنگتن، برخی مفاد طرح خود را درباره غزه که شامل یک دولت موقت به ریاست دونالد ترامپ با کمک تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس است تشریح کرد.

دولت امریکا این طرح بیست ماده‌ای را تنها دقایقی پیش از نشست خبری مشترک ترامپ و بنیامین نتانیاهو در عصر دوشنبه دولت ایالات متحده منتشر کرد.

استارمر در حالی از طرح ترامپ حمایت کرده است که ترامپ در نشست خبری مشترک با نتانیاهو با صراحت به شماتت دولت‌های غربی پرداخت که از تشکیل کشور فلسطین حمایت کرده‌اند و فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و اکنون به عقیده صاحب نظران استارمر از طرحی حمایت کرده است که کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته آنان این رویکرد دولت انگلیس بر دیدگاه افرادی صحه می‌گذارد که اقدام دولت انگلیس را صرفا نمادین و برای فرار از فشار افکار عمومی و رویگردانی اعضای حزب می‌دانند.