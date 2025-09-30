مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر تسریع اجرای طرح‌های بهسازی معابر خاکی و بازآفرینی مناطق جنگی تاکید کرد و گفت: این طرح‌ها تا پایان دولت چهاردهم به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در دیدار با مجید داغری نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه، بر اهمیت بازآفرینی مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی تاکید کرد.

گلپایگانی گفت: این شرکت برنامه‌ریزی کرده است تا پایان دولت چهاردهم، تمامی معابر خاکی در محلات هدف آسفالت شده و مناطق جنگی نیازمند بازآفرینی، به طور کامل مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی افزود: بهسازی معابر و بهبود زیرساخت‌های مناطق فرسوده، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، موجب افزایش رضایت‌مندی ساکنان و کاهش مشکلات اجتماعی خواهد شد.

نماینده دشت آزادگان نیز با اشاره به بافت‌های فرسوده گسترده در شهرهای هویزه و سوسنگرد، خواستار تامین منابع مالی و قیر برای نوسازی معابر شد. به گفته داغری، شهر سوسنگرد دارای ۲۲۴ هکتار و هویزه ۱۱۴ هکتار بافت فرسوده است که نیازمند اقدامات فوری بازآفرینی است.

گلپایگانی در پایان ضمن اعلام آمادگی شرکت بازآفرینی شهری ایران برای همکاری با نمایندگان مجلس، بر اهمیت هم‌افزایی دولت و مجلس در توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم مناطق جنگ‌زده تأکید کرد