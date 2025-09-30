پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش از تولید سه کتاب درسی جدید درباره روایت «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در همایش چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس، شهدای هستهای، فرهنگیان و دانش آموزان شهید،گفت:این سه کتاب که برای مقاطع ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه تهیه شده اند، رویدادهای جنگ، دستاوردهای دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران و نقش شهدا را تشریح میکنند و به زودی در اختیار دانشآموزان قرار خواهند گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده گفت: فرهنگ ایثار و شهادت بزرگترین میراث ماندگار جمهوری اسلامی ایران و مهمترین وجه تمایز قدرت نرم کشور در برابر دشمنان است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامههای گسترده این وزارتخانه برای ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار در مدارس، افزود: ما سختترین و در عین حال مهمترین مسئولیت را در انتقال این فرهنگ به نسل جدید برعهده داریم.
به گفته کاظمی ؛ با همکاری بسیج دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی و سازمان دانشآموزی اقدامات مؤثری از جمله دیدار با خانواده شهدا، برگزاری بیش از ۱۲۰ هزار نمایشگاه و یادواره مدرسهای، جشنوارههای لالههای روشن و دورههای شهیدپژوهی اجرا شده است.
وی همچنین از تولید ۲۰ بسته محتوایی مدرسهای با موضوعاتی چون سیلی سخت، دستاوردهای هستهای و موشکی کشور و پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: این بستهها با روایت جذاب و قابل فهم برای دانشآموزان طراحی شده و به انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و مقاومت کمک میکنند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پویش ملی «ایران سرافراز» و سرود مدرسهای « ای ایران»، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش متعهد است با همه توان، آرمانهای انقلاب و ارزشهای فرهنگی دفاع مقدس را به نسل آینده منتقل کند.