به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «عمران علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل زندان های استان ایلام با اشاره به آزادی ۲۱۴ زندانی مالی استان با کمک خیران اظهار داشت: این تعداد زندانی در مدت ۱۸ ماه گذشته و با حمایت کامل خیرین آزاد شدند.

وی با بیان اینکه مسیر ترسیم شده برای اصلاح ، توانمند سازی و بازاجتماعی کردن زندانیان در این استان در حال انجام است افزود: آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و مالی در استان ایلام با کمک خیریان و انجمن های حمایت از زندانیان یکی از برنامه های محوری مستمر در این استان است.

«حمید اسدی» معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان های کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه سازمان زندانها علاوه بر اجرای احکام، ماموریت اصلاح و تربیت زندانیان را بر عهده دارد عنوان کرد: این سازمان در چارچوب سیاست های قضایی با اجرای برنامه های مختلف زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه را فراهم می کند.



در پایان این مراسم از خدمات «جمشید اسکندری» مدیرکل پیشین زندان‌های استان تقدیر و «علی شیرمحمدی» بعنوان مدیرکل جدید این اداره منصوب شد.