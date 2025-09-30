سپاهان نوین درسی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان به میدان می رود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فدراسیون هندبال در اطلاعیه‌ای از رفع مشکلات و نواقص تیم سپاهان نوین برای حضور در سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان خبر داد.

با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص اینکه احتمال اضافه شدن دو تیم به لیگ برتر با رفع مشکلات وجود دارد، پس از فرصت فدراسیون برای تکمیل کردن فرآیند ثبت‌نام تا قبل از شروع مسابقات و با توجه به سوابق قبلی تیم سپاهان نوین، با رفع نواقص اعلام شده ، مجوز حضور باشگاه سپاهان نوین در لیگ برتر صادر شد .